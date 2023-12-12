ВЭБ предоставил гарантии на 40 млрд рублей для создания инфраструктуры Восточного полигона

Эти гарантии обеспечат финансирование реализации проекта в 2024 году на общую сумму более 140 млрд рублей, отметили в пресс-службе госкорпорации

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. ВЭБ.РФ предоставил гарантийную поддержку на 40 млрд рублей по проекту создания инфраструктуры Восточного полигона. Об этом говорится в сообщении пресс-службы госкорпорации.

"В рамках реализации проекта "Восточный полигон" ВЭБ.РФ предоставил гарантийную поддержку ООО "УК БСМ" (входит в состав АО "ГК "Нацпроектстрой") в размере 39,45 млрд рублей в обеспечение исполнения обязательств перед ОАО "РЖД" по возврату авансовых платежей", - пояснили там.

Проект предполагает выполнение комплекса работ, включающего строительно-монтажные работы, пусконаладочные работы на объектах железнодорожной инфраструктуры Восточного полигона. Гарантии ВЭБ.РФ обеспечат финансирование реализации проекта в 2024 году на общую сумму более 140 млрд рублей. Таким образом, ВЭБ.РФ продолжает поддерживать создание транспортной, в том числе железнодорожной, инфраструктуры в партнерстве с Нацпроектстроем.

В 2023 году ведется активное строительство на объектах Восточного полигона. В рамках инвестиционной программы на 2024 год заложена модернизация и строительство на 94 объектах Восточного полигона, включая станции, перегоны, тупики и разъезды.

ВЭБ.РФ установлен лимит выдачи независимых гарантий на общую сумму не более 42 млрд рублей. В рамках указанного лимита ВЭБ.РФ уже выдано 108 гарантий на общую сумму 39,45 млрд рублей. Участие ВЭБ.РФ в проекте путем выдачи гарантии способствует скорейшей реализации важнейшего инфраструктурного проекта.

Ранее ВЭБ.РФ сообщил о завершении формирования на базе Нацпроектстроя крупнейшего инфраструктурного строительного холдинга России, в состав которого вошли активы Группы "1520" (в том числе компания ООО "УК БСМ").