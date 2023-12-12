Уровень безработицы в Карачаево-Черкесии сократился до менее 5%

Большое значение в стабилизации рынка труда играют легализация трудовых отношений и развитие предпринимательства, в том числе, самозанятые

ЧЕРКЕССК, 12 декабря. /ТАСС/. Уровень общей безработицы в Карачаево-Черкесии фиксируется на рекордно низкой отметке 4,9%, это почти на 6 процентных пунктов ниже аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщил глава республики Рашид Темрезов.

"Сегодня принял участие в заседании межведомственной рабочей группы по восстановлению рынка труда под председательством вице-премьера РФ Татьяны Голиковой. <…> В ходе совещания выступил с докладом о текущей ситуации на рынке труда в Карачаево-Черкесии. Она отличается устойчивым сокращением численности безработных. Так, по состоянию на 1 ноября 2023 года уровень общей безработицы в регионе фиксируется на рекордно низкой отметке - 4,9%, что на 5,9% ниже аналогичного периода прошлого года", - написал Темрезов в телеграм-канале.

По его словам, дальнейшая стабилизация рынка труда, остается для властей в приоритете. "Для обеспечения его сбалансированного развития нам необходимо синхронизировать систему профобразования и переподготовки кадров с ситуацией на рынке труда и запросами региональной экономики. Для этого мы разработали трехуровневую модель целевой подготовки профкадров: школа - среднее или высшее учебное заведение - работа", - отметил глава республики.

Он добавил, что большое значение в стабилизации рынка труда играют легализация трудовых отношений и развитие предпринимательства, в том числе, самозанятые. Важным инструментом создания новых рабочих мест является реализация модели экономического развития республики, утвержденная председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным. До 2030 года в регионе реализуются "прорывные" инвестпроекты, что в итоге позволит создать более 12 тыс. рабочих мест. При этом около 8 тыс. из них в сфере туризма.