В США рассказали о целях нового расширения американских санкций против РФ

Рестрикции направлены на оборонно-промышленный комплекс, энергетический сектор и горнодобывающую отрасль России, заявили в Госдепартаменте и Минфине США

ВАШИНГТОН, 12 декабря. /ТАСС/. Новое расширение американских санкций против России нацелено на ее оборонно-промышленный комплекс (ОПК), энергетический сектор и горнодобывающую отрасль. Об этом говорится в заявлениях, распространенных Министерством финансов и Госдепартаментом.

Как следует из заявления Госдепартамента, санкции США направлены на "экспорт энергоносителей и производственные возможности, металлургический и горнодобывающий секторы, а также сети в третьих странах, способствующие уклонению и обходу санкций". В Министерстве финансов США заявили, что ограничительные меры вводятся против физических и юридических лиц, "осуществляющих поставки для российского ОПК".