Внешний госдолг Грузии в ноябре вырос более чем на $200 млн

Он составил $8,64 млрд

ТБИЛИСИ, 12 декабря. /ТАСС/. Внешний государственный долг Грузии к концу ноября составил $8,64 млрд, что на $205,3 млн, или 2,4%, выше показателя, который был месяцем ранее. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Министерства финансов Грузии.

По данным Минфина, в частности, на $75,6 млн вырос госдолг Грузии перед Азиатским банком развития (АБР), на $35,8 млн - перед Европейским инвестиционным банком (ЕИБ), на $7,1 млн - перед Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР).

Среди долгов Грузии государствам больше всего за месяц вырос ее долг перед Францией - на $27,7 млн, он составил более $763,4 млн. Эта страна остается крупнейшим держателем госдолга Грузии. На втором месте - Германия, долг перед которой вырос на $6,1 млн, до $625,2 млн. Долг перед Россией остался неизменным - $15,2 млн.