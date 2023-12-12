Источник: преждевременно говорить об отказе Экспобанка от сделки по покупке "дочки" HSBC

США ранее внесли банк в SDN-лист

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Попадание Экспобанка под санкции США не означает запрета сделок, говорить об отказе от покупки дочернего банка международной финансовой группы HSBC в РФ преждевременно. Об этом ТАСС сообщил источник на финансовом рынке.

"Включение в SDN-лист означает для банка заморозку его активов в США и запрет на расчеты в долларах с любыми американскими контрагентами и не означает запрета сделок. Банк (HSBC - прим. ТАСС) в Великобритании, поэтому преждевременно о чем-то говорить", - сказал собеседник агентства.

ТАСС направил запрос в пресс-службу Экспобанка.

Во вторник власти США внесли российский Экспобанк в SDN-лист (SDN, Specially Designated Nationals), это подразумевает самые жесткие блокирующие санкции. С компаниями из этого списка запрещено вести бизнес гражданам США и постоянным жителям страны.

Планы по покупке

В начале июля 2022 года источник на финансовом рынке сообщал ТАСС, что российский Экспобанк может купить 100% акций банка HSBC у международной финансовой группы HSBC. Сделка планируется к закрытию после получения всех регуляторных одобрений, уточнял источник. В марте 2023 года замминистра финансов РФ Алексей Моисеев заявлял журналистам, что подкомиссия правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ получила заявку на продажу российской банковской "дочки" международной финансовой группы HSBC, однако решение пока не принято.