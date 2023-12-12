Индексы Мосбиржи и РТС торговались разнонаправленно

Курс юаня снизился до 12,52 рубля, доллар - до 89,99 рубля, евро - до 97,22 рубля

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Российский рынок акций в первой половине дня корректировался вниз, однако после обеда покупатели оживились и организовали частичный отскок. По итогам вторника индекс Мосбиржи уменьшился на 0,21%, до 3 019,89 пункта, долларовый индекс РТС вырос на 0,77%, до 1 056,02 пункта. Курс юаня снизился на 0,98%, до 12,52 рубля, доллар - на 0,69%, до 89,99 рубля, евро - на 0,48%, до 97,22 рубля.

Цены на нефть ушли ниже отметки в $75 за баррель Brent. Рубль при этом укреплялся, тесня доллар в направлении 90 рубля "Ожидания повышения ключевой ставки Банком России охлаждают спрос на акции и стимулируют переток части ликвидности на рынок облигаций", - пояснил инвестиционный стратег "БКС мир инвестиций" Александр Бахтин.

Внешний фон был нейтральным. "Декабрьский индекс экономических настроений еврозоны от ZEW (23 пункта) более чем в два раза превысил ожидания аналитиков (11,3 пункта). Ключевая статистика дня - ИПЦ США за ноябрь - не оказала значимого влияния на общерыночные настроения. Потребительская инфляция в прошлом месяце замедлилась до 3,1% год к году с октябрьских 3,2%. Показатель совпал с ожиданиями аналитиков", - рассказал эксперт.

Рынок акций

В лидерах роста к завершению сессии пребывали расписки "Русагро" (+5,02%), бумаги TCS Group (+4,09%), расписки "Озона" (+2,59%), акции "Яндекса" (+2,46%), бумаги "Алросы" (+2,42%), расписки "Глобалтранса" (+2,35%), расписки X5 Retail Group (+2,05%).

"По большинству акций во вторник наблюдался коррекционный рост от локальных минимумов без значимых фундаментальных новостей. В лидерах повышения, в частности, были многие расписки, которые недавно подверглись продажам ввиду неопределенности процессов редомициляции компаний", - прокомментировала аналитик ИК "Велес капитал" Елена Кожухова.

В наибольшем минусе к завершению сессии пребывали акции "Детского мира" (-5,35%), котировки "Россетей" (-2,18%), бумаги Мосбиржи (-1,73%), акции ТГК-1 (-1,69%), привилегированные акции "Башнефти" (-1,50%), котировки "Интер РАО" (-1,22%).

"Публичная оферта о приобретении акций "Детского мира" по цене 71,5 рубля завершится уже 14 декабря. Во вторник бумаги "Детского мира" стоили около 65,50 рубля", - констатировала эксперт.

Прогноз

Прогноз "БКС мир инвестиций" по индексу Мосбиржи на 13 декабря - 2 985 - 3 100 пунктов, по курсу доллара - 88,5-91,5 рубля Во Freedom Finance Global прогнозируют, что завтра индекс Мосбиржи покажет колебания в коридоре 3 000 - 3 100 пунктов, пара доллар/рубль - в интервале 89-91 рубля, евро/рубль - в коридоре 96-98 рубля, юань/рубль - в коридоре 12,3-12,8 рубля.

В среду ключевым событием станет заседание ФРС. "Мы ожидаем сохранение ставок на текущем уровне, важны будут комментарии регулятора и его взгляд на перспективу", - сказал Бахтин.

ОПЕК в середине недели обнародует свой ежемесячный отчет. АФК "Система" опубликует финансовые результаты по МСФО за III квартал 2023 года, "Аэрофлот" - операционные показатели за ноябрь 2023 года.