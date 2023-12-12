Минтранс сообщил о планах подключить общественный транспорт к системе "ЭРА-ГЛОНАСС"

В составе платформы будут четыре системы, которые отвечают за навигацию, контроль пассажирских перевозок, а также управление данными и льготными перевозками, рассказал заместитель министра транспорта Дмитрий Баканов

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Весь общественный транспорт, который принадлежит государственным и муниципальным учреждениям, будет подключен к системе "ЭРА-ГЛОНАСС". Об этом сообщил заместитель министра транспорта РФ Дмитрий Баканов на пресс-конференции в ТАСС, посвященной проведению 19 декабря международного форума "Цифровая транспортация".

"Две недели назад мы защитили в правительстве создание платформы мониторинга осуществления пассажирских перевозок. <...> Правительством поддержано решение о том, чтобы весь транспорт, который принадлежит государственным и муниципальным учреждениям, мониторился на платформе "ЭРА-ГЛОНАСС", - сказал он.

В состав платформы будут включены сразу четыре системы: федеральная навигационно-информационная система, система контроля пассажирских перевозок, отраслевая система управления данными и автоматизированная информационная система управления льготными и субсидированными перевозками.

Баканов добавил, что с помощью этих цифровых сервисов разрабатываемая на базе "Гостеха" платформа поможет осуществлять мониторинг, учет и контроль транспорта, сократить количество нелегальных перевозчиков, оперативно получать информацию о состоянии транспорта и облегчит получение субсидий и льготного проезда. "Мы приступаем к реализации (создания такой цифровой платформы - прим. ТАСС) с января следующего года",- отметил он.

Как пояснили ТАСС в пресс службе АО "ГЛОНАСС", мониторинг всего общественного транспорта с помощью "ЭРА-ГЛОНАСС" обеспечивает эффективное управление транспортным комплексом на уровне муниципалитетов и регионов, повышает безопасность и дает возможность выводить достоверные данные о движении транспорта в онлайн-сервисы для пассажиров. К такой системе регион может подключать не только пассажирский транспорт, но и коммунальную технику, а также авиабеспилотники и электросамокаты.