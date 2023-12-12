Кабмин до конца недели представит в ГД данные о сроках стабилизации цен на яйца и курятину

Вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев отметил, что сейчас правительство реализует меры по снижению стоимости этих товаров

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. В Госдуме прошло совещание с представителями Минсельхоза, Минэкономразвития, Минпромторга и ФАС по вопросу стабилизации цен на социально значимые продукты питания - особое внимание уделили взрывному росту цен на куриное мясо, яйца и детское питание. Об этом сообщил в своем Telegram-канале вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев ("Единая Россия").

"Стратегически ситуация подталкивает к тому, чтобы правительство пошло на совершенствование законодательной и нормативно-правовой базы, потому что существующих рычагов регулирования недостаточно. А в сложившейся на сегодня ситуации депутатов интересуют оперативные решения, которые позволят стабилизировать ситуацию", - отметил он.

Парламентарий добавил, что сейчас правительство реализует меры по снижению стоимости этих товаров. "В том числе прорабатывается вопрос введения временного разрешения на импорт, но основная мера - наращивание собственного производства. Депутаты по итогам совещания запросили официальную информацию правительства о сроках стабилизации потребительских цен на социально значимые продовольственные товары. Информация должна быть представлена до конца текущей недели", - резюмировал Гордеев.