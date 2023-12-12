Кабмин сохранил на прежнем уровне квоты на импорт мяса в 2024 году

В частности, квота на ввоз свежего или охлажденного мяса крупного рогатого скота останется на уровне 40 тыс. тонн

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Квоты на импорт говядины и мяса птицы сохранятся на прежнем уровне в 2024 году. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, документ опубликован.

Квота на ввоз свежего или охлажденного мяса крупного рогатого скота сохраняется на уровне 40 тыс. тонн, как и в 2023 году. В том числе 29 тыс. тонн предусмотрено для стран Евросоюза и 11 тыс. тонн - для других стран.

Для замороженного мяса говядины предусмотрена квота в 530 тыс. тонн, из которых по 60 тыс. тонн приходится на поставки из США и Евросоюза, 3 тыс. тонн - на Коста-Рику.

Как и в предыдущие годы, квоты на ввоз мяса птицы сохраняются на уровне 364 тыс. тонн, из них фарша - 100 тыс. тонн, замороженные половины или четвертины тушек - 250 тыс. тонн и 14 тыс. тонн на тушки индеек.

Россия начала квотировать импорт мяса в 2003 году. В рамках квоты действует нулевая пошлина, за ее пределами ставка пошлины составляет 65%. До 2020 года действовала также квота на импорт свинины, но в 2019 году в соответствии с обязательствами РФ перед ВТО она была заменена на пошлину в размере 25%.