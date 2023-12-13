СМИ: новый президент Аргентины попросил Китай предоставить доступ к валютному свопу

Как сообщает газета La Nación, правительству республики нужны юани, чтобы переводить платежи Международному валютному фонду

БУЭНОС-АЙРЕС, 13 декабря. /ТАСС/. Новый президент Аргентины Хавьер Милей направил председателю КНР Си Цзиньпину письмо, попросив помочь в получении доступа к валютному свопу, о расширении которого договорилось прошлое правительство страны. Об этом сообщила во вторник газета La Nación со ссылкой на источники.

Правительству Аргентины нужны юани для перевода платежей Международному валютному фонду (МВФ).

Милей, вступивший в должность 10 декабря, неоднократно говорил, что не намерен вести дела с коммунистами. Он утверждал, что не будет продвигать межгосударственные отношения с Бразилией, Китаем и Россией, но не собирается мешать частному бизнесу вести дела с ними. Назначенная Милеем министр иностранных дел Диана Мондино 30 ноября заявила, что Аргентина не вступит в БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР), куда страна была принята по итогам прошедшего в августе саммита объединения.

11 декабря Милей принял в президентском дворце китайскую делегацию, которая прибыла на его инаугурацию. Ее возглавлял заместитель председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей У Вэйхуа.

В июне Аргентина впервые использовала юани для оплаты долга перед МВФ. В октябре правительство страны сообщило, что Китай одобрил Аргентине расширение валютного свопа на $6,5 млрд.