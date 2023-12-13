В Туве планируют создать более 1,5 тыс. рабочих мест на производстве

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Более 1, 5 новых рабочих мест будет создано на производстве по добыче лития в Эрзинском районе Тувы и в смежных с этим производством областях. Об этом в своем официальном телеграм-канале сообщил глава республики Владислав Ховалыг.

В Эрзинском районе Тувы находится Тастыгское месторождение с запасами лития в 596 тыс. тонн. В августе 2023 года премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о проведении в 2023 году аукциона на этот участок недр для разведки и добычи полезных ископаемых. Аукцион на разработку месторождения выиграла дочерняя структура госкорпорации "Ростех" - компания "Эльбрусметалл-Литий".

"По предварительным данным, новое производство в Туве повлечет создание более тысячи рабочих мест. И еще около пятисот - в смежных областях. Договорились с инвестором о том, что предприятие будет делать ставку на местные кадры. Мы заинтересованы как можно скорее получить точный прогноз потребности в специалистах. Тогда у нас будет время целенаправленно подготовить кадры под них", - сообщил Ховалыг.

По словам главы республики, на участие в проекте по добычи лития в Туве могут принять участия местные дорожно-строительные компании в качестве подрядчиков. "Добыча лития будет происходить в труднодоступном и отдаленном месте. И мы, и лицензиат щепетильно подходим к выбору оптимальной трассировки дороги, которую предстоит построить", - пояснил Ховалыг.

Тастыгское месторождение помимо лития содержит пентоксид ниобия - 7,8 тыс. тонн, пентоксид тантала - 3,949 тыс. тонн, также 21,4 тыс. тонн олова. Предполагается, что срок эксплуатации месторождения составит 30 лет. Литий используется в автомобильном производстве, металлургии, медицине и других отраслях.