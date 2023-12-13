Росавиация сообщила о сокращении количества авиаинцидентов в январе-ноябре на 1,3%

В ведомстве обосновали это ростом налета воздушных судов отечественных пользователей воздушного пространства

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Количество авиаинцидентов в России с января по ноябрь сократилось на 1,3% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Об этом говорится в сообщении Росавиации.

"На российском воздушном транспорте отсутствует тенденция к росту числа авиационных инцидентов. За 11 месяцев 2023 года их количество с воздушным судами, перевозящими пассажиров и грузы, снизилось на 1,3% к аналогичному периоду прошлого года, до 0,67 тыс. случаев", - отмечается в сообщении.

При этом в Росавиации отметили, что количество инцидентов, связанных с отказом самой техники и, в частности, двигателей снизилось на 2%, до 0,4 тыс. случаев. В ноябре годовой темп снижения таких инцидентов сократился на 18%, до 40 случаев.

"Снижение числа инцидентов происходит на фоне роста налета воздушных судов отечественных пользователей воздушного пространства России. По данным ФГУП "Госкорпорация по ОрВД", за 11 месяцев 2023 года этот показатель вырос к аналогичному периоду прошлого года на 6,5%, до 1,85 млн часов.