В Приморье в середине декабря прибудет первая делегация из КНДР

Взаимодействие было прервано по причине эпидемиологических ограничений

ВЛАДИВОСТОК, 13 декабря. /ТАСС/. Прибытие первой делегации КНДР в Приморье запланировано на конец этой недели. Об этом сообщает пресс-служба правительства Приморского края.

"Приморский край и КНДР намерены развивать сотрудничество в сфере спорта, туризма и культуры. Первая делегация из КНДР посетит дальневосточный регион уже через несколько дней, чтобы наметить конкретные шаги по расширению взаимодействия", - говорится в распространенном сообщении.

О намерениях стало известно по итогам встречи главы региона Олега Кожемяко и председателя Народного комитета особого города Расон Сим Чан Ира, который отметил, что Расон расположен на границе КНДР с Приморским краем, обе территории имеют порты и железнодорожные пути, поэтому у регионов есть большой потенциал для развития. Кожемяко, в свою очередь, подчеркнул, что по причине эпидемиологических ограничений контакты между Приморьем и КНДР были прерваны, однако нынешняя встреча поможет территориям возобновить и расширить связи.

"Сегодня мы открываем новую главу в наших отношениях: культурных, спортивных, туристических. Наступает новая эра нашего взаимодействия, основанная на договоренностях глав наших государств", - сказал губернатор, подчеркнув, что Расон и Приморье имеют все возможности, чтобы стать форватером отношений между Россией и КНДР.

Руководитель агентства международного сотрудничества Приморья Алексей Старичков рассказал, что российская сторона заинтересована в налаживании железнодорожного пассажирского сообщения с корейскими партнерами через реку Туманган, это позволит организовать туристические обмены между сторонами. "С развитием туристических связей видим перспективу открытия и паромной линии", - сказал он.

Делегация Приморского края во главе с губернатором прибыла в Пхеньян 11 декабря. В ноябре Кожемяко рассказал, что планировал до конца года посетить КНДР, чтобы обсудить сотрудничество в туризме, торговле и сельском хозяйстве.