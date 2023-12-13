СГК заменила вдвое больше теплосетей в Новосибирске в 2023 году по сравнению с 2022-м

За два года компания вложила в теплоснабжение города почти 8 млрд рублей

НОВОСИБИРСК, 13 декабря. /ТАСС/. Сибирская генерирующая компания (СГК), осуществляющая теплоснабжение в Новосибирске, заменила 19 км тепловых коммуникаций в городе в 2023 году, в 2022 году переложили 9 км. В 2024 году компания намерена увеличить объем работ на 80% - до 34 км теплосетей, сообщили в пресс-службе СГК.

"В 2022 году СГК переложила 9 км тепловых коммуникаций, а в 2023 - уже 19 км", - говорится в сообщении компании.

За два года компания вложила в теплоснабжение города почти 8 млрд рублей, число дефектов на магистральных теплосетях в 2023 году снизилось на 13% по сравнению с 2022 годом. По словам директора Западно-Сибирского филиала СГК Игоря Лузанова, в предварительных планах энергокомпании на 2024 год - замена более 34 км теплоснабжающих коммуникаций при эксплуатации, что на 80% больше, чем в 2023-м. Годовые вложения, по предварительным оценкам, составят около 3,5 млрд рублей.

Почти 18 км теплосетей переложили за счет механизма долгосрочного ценообразования на тепло, который стал доступен с отнесением города к ценовой зоне теплоснабжения. Еще 10,3 км СГК заменила в рамках концессионного соглашения с городом. Также проходит модернизация 61 центрального теплового пункта на 838 млн рублей по программе, предусмотренной концессией.