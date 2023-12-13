Бюджет Тувы на 2024 год приняли с дефицитом в 0,7% от доходов

Дефицит составит 429 млн рублей

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Бюджет Республики Тыва на 2024 год принят с доходами в размере 56,1 млрд рублей, расходами - 56,5 млрд рублей. Это минимальный дефицит бюджета с 2021 года, сообщает Верховный Хурал (парламент) республики.

Дефицит бюджета Тувы на 2023 год составил 2,2% от доходов. На 2022 год - 3%, а на 2021 год - 1,5%.

"На заседании утвердили республиканский бюджет Республики Тыва на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов. Отметим, республиканский бюджет Республики Тыва в 2024 году составит: по доходам 56,138 млрд рублей, по расходам - 56,667 млрд рублей. Дефицит - 429 млн рублей. Бюджет принят депутатами единогласно", - говорится в сообщении.

Больше 70% расходов бюджета республики в 2024 году направят на социальную сферу. "Для повышения качества жизни граждан республики на региональном уровне в 2024 году будет продолжена поэтапная модернизация общественного транспорта. Общая сумма предусмотренных средств 203 млн рублей", - отметили в региональном минфине.

В министерстве отметили, что в 2024 году за счет средств регионального бюджета будут предоставляться две новые меры поддержки. "Первая - это обеспечение жильем инвалидов и семей, имеющих детей, ставших на учет после 1 января 2005 года в сумме 21 млн рублей. Вторая - новая выплата по поддержке военнослужащих, участвующих в специальной военной операции и их семей, в сумме 50 млн рублей", - рассказали в министерстве.

О бюджете текущего года

Доходы казны в 2023 году ожидались в размере 55,1 млрд рублей, расходы - 56,4 млрд рублей, дефицит - более 1,2 млрд рублей. Таким образом, дефицит бюджета составит 2,2% от доходов. Около 70% от общего объема расходов бюджета направили на социальную сферу.