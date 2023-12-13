Медведчук: лицемерие МВФ подтверждает, что экономику Украины разрушили в угоду Западу

По словам политика, оценки МВФ никоим образом не отражают реального состояния экономики Украины

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Благоприятные оценки, которые дает МВФ Украине, лицемерны и лишь отражают истинное положение вещей - нынешние власти страны, действуя в интересах Запада, разрушили ее экономику и сделали ее полностью зависимой. Об этом заявил бывший лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук, ныне возглавляющий движение "Другая Украина".

"[Президент Украины Владимир] Зеленский работает исключительно в интересах Запада, попутно выполняя скрытые цели МВФ - создавая всеобще зависимого вассала. Отсюда и двойные стандарты МВФ комплементарно лицемерного характера", - написал Медведчук в своей авторской колонке на платформе "Смотрим.ру".

По его словам, оценки МВФ никоим образом не отражают реального состояния экономики Украины. Политик подчеркнул, что официальные показатели лишь подчеркивают полный провал экономической политики нынешних украинских властей и их абсолютную некомпетентность. "Власть при Зеленском действует деструктивно и во вред национальным интересам. Зеленский за время правления с 2019 года окончательно уничтожил экономику страны, социальные гарантии граждан, их права и свободы, суверенитет и независимость Украины", - написал Медведчук.

Он пояснил, что оценки МВФ поверхностны и ошибочны. По его словам, странно "поздравлять" с ростом ВВП на 4,5% после падения на 29,1% годом ранее и с падением инфляции до 5,1% после роста на 26,6% в 2022 году. Медведчук подчеркнул, что показателями, на которые действительно следует обращать внимание, является падение промышленного производства на 2,9% в первом полугодии 2023 года и на 36,7% в прошлом, а также увеличение отрицательного сальдо торгового баланса до $19,4 млрд.

Политик также отметил, что в 2023 году объем финансирования общего фонда бюджета Украины западными партнерами составил $37,5 млрд, а поступления валютной выручки от экспорта - $27,1 млрд. "Украина при Зеленском продолжает находиться на дне мировых и европейских экономических рейтингов, являясь, к примеру, худшей в Европе по показателю ВВП в расчете на душу населения ($4 534) и уровню среднемесячной заработной платы ($470)", - резюмировал он.