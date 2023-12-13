СМИ: договор России с Фарерами о рыболовстве ставит Данию в глупое положение

По словам старшего научного сотрудника Датского института международных исследований Флеминга Сплидсбуэля, продление договора оценивают как предоставление РФ возможности "шпионить за Западом через Фарерские острова", если там будет хотя бы небольшой рыболовный флот России

СТОКГОЛЬМ, 13 декабря. /ТАСС/. Соглашение между Фарерскими островами и Россией в области рыболовства ставит Данию в глупое положение и подрывает отношения между ней и остальными членами Содружества, в состав которого входят острова и Гренландия. Об этом на своем сайте пишет Danmarks Radio.

Соглашение между Фарерами и РФ о рыболовстве существует с 1977 года. По нему фарерские траулеры могут вести в Баренцевом море лов трески, а российские - промышлять в фарерских водах путассу.

Раньше этому соглашению не придавалось особого внимания, однако сейчас его продление, случившееся на фоне российско-украинского конфликта, когда западные страны включая Данию заморозили свои отношения с Россией, вызвало у датских властей раздражение.

По словам старшего научного сотрудника Датского института международных исследований Флеминга Сплидсбуэля, пролонгация соглашения между Фарерскими островами и Россией "оказывает давление на Содружество и ставит Данию в глупое положение". "Соглашение о рыболовстве становится частью политики безопасности. И это оказывает давление на Данию, потому что вам, возможно, придется сказать остальным в Содружестве, что вы не можете так поступать", - пояснил Сплидсбуэль.

Он также утверждает, что продление договора оценивают как предоставление России возможности "шпионить за Западом через Фарерские острова", если там будет хотя бы небольшой рыболовный флот РФ. При этом "Дания заинтересована в том, чтобы прикрыть эту лазейку".

Договор о квотах

Власти Фарерских островов приняли решение заключить новое соглашение о квотах на вылов рыбы с Россией. Соглашение о рыболовстве существует с 1977 года и пересматривается каждый год. Договор продлен, несмотря на возражения со стороны ЕС и Дании из-за ситуации на Украине. Среди прочего, бывший министр иностранных дел островов Енис ав Рана заявил, что, по его мнению, Фарерские острова должны прекратить любое сотрудничество с Россией.

Но как заявил министр рыболовства Фарерских островов Арни Сколе в интервью газете Jyllands-Posten, для островов абсолютно правильно продлить действующее рыболовное соглашение с Россией. "На Фарерских островах мы полностью дистанцируемся от любых войн, в том числе и от войны на Украине. Но для нас соглашение - это гораздо больше, чем просто рыбалка", - сказал он.

Министр пояснил, что договор - это также забота о рыбных запасах, занятости и выживании небольших рыбацких общин. Кроме того, документ имеет большое экономическое значение для Фарерских островов. Сколе сравнивает отмену соглашения с одновременным закрытием Данией "всего сельского хозяйства и всей промышленности, производящей медицинское оборудование". "Соглашение имеет огромное значение для Фарерских островов", - подчеркнул он.

Соглашение означает, что Фарерские острова получают квоту на вылов трески, камбалы, креветок и пикши в Баренцевом море. Россияне могут ловить рыбу в фарерских водах и перегружать улов в фарерских портах.