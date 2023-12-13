Бюджет Поморья на 2024 год приняли с максимальным дефицитом в 14,8 млрд рублей

В 2024 году региону из федерального бюджета направят дополнительное финансирование, в частности, на программу капитального ремонта школ, строительство больницы на Соловецких островах и создание модельных библиотек

АРХАНГЕЛЬСК, 13 декабря. /ТАСС/. Депутаты Архангельского областного собрания на сессии во втором чтении приняли бюджет региона на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов. Как сообщили ТАСС в пресс-службе регионального парламента, дефицит составил более 14,8 млрд рублей, он максимальный, но допустимый.

"Дефицит бюджета на 2024 год составляет 14,8 млрд рублей, это максимальный дефицит, но он принят с учетом допустимых превышений", - сказали в пресс-службе.

Доходы бюджета на 2024 год планируются в размере 129,07 млрд рублей, расходы - 143,88 млрд рублей, указано в принятом областном законе. Ко второму чтению к законопроекту поступило 23 поправки, в частности, 70 млн рублей выделяется муниципалитетам на реализацию инициативных проектов в рамках регионального проекта "Комфортное Поморье". Еще 20 млн рублей направят на восстановление памятников, обелисков, мемориалов и исторических мест, связанных с погибшими при защите Отечества.

В связи с изменением межбюджетных трансфертов и переноса ассигнований в 2024 году из федерального бюджета направят дополнительные средства на программу капитального ремонта школ (664 млн рублей), строительство больницы на Соловецких островах (270 млн рублей), Оксовской школы в Плесецком округе (84 млн рублей), на создание модельных библиотек и модернизацию детских театров. 30 млн рублей направят дополнительно на программу оздоровления и отдыха детей из арктических территорий.

На 131 млн рублей увеличили объем средств федерального бюджета на сферу здравоохранения. Средства направят, в том числе на обеспечение льготными лекарственными препаратами отдельных категорий граждан, системами непрерывного мониторинга глюкозы детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17 лет и на другие цели. На госпрограмму развития здравоохранения в итоге направляется более 22,9 млрд рублей, на сферу образования - 35 млрд рублей, на социальную поддержку граждан в бюджете предусмотрено более 17 млрд рублей. Объем дорожного фонда утвержден в объеме 12 млрд рублей.

На 2025 год утверждены следующие параметры: доходы 136,76 млрд рублей, расходы 149,7 млрд рублей, дефицит планируется в размере 12,95 млрд рублей. На 2026 год: доходы 126,2 млрд рублей, расходы 133,05 млрд рублей, дефицит 6,85 млрд рублей.

Бюджет 2023 года

Бюджет на 2023 год приняли со следующими параметрами: доходы - 125,2 млрд рублей, расходы - 138,9 млрд рублей, дефицит - 13,7 млрд рублей.