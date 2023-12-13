Бюджет Новгородской области на 2024 год приняли с ростом доходов на 6 млрд рублей

Расходы областного бюджета увеличили на 7,5 млрд рублей

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 13 декабря. /ТАСС/. Бюджет Новгородской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов приняли во втором чтении единогласно с увеличением доходов на 6 млрд - до 57,8 млрд рублей, сообщает пресс-служба областной думы.

"В результате уточнения федеральных средств ко второму чтению общий объем доходов областного бюджета на 2024 год увеличен на 6 млрд рублей и составил 57,8 млрд рублей. Расходы областного бюджета на 2024 год с учетом изменений ко второму чтению увеличены на 7,5 млрд рублей и составили 60,5 млрд рублей. С учетом внесенных изменений и поправок бюджет сохраняет свою социальную направленность", - отметили в пресс-службе.

Социально значимые расходы предусмотрены в полном объеме, их доля составляет 56% в общем объеме расходов. На социальную политику выделяется 13,4 млрд рублей, это 22% от общих расходов, почти на 2 млрд рублей больше, чем в первом чтении. На образование дополнительно будет выделено 1,2 млрд рублей. Общие расходы составят 13,8 млрд рублей, 23%, на здравоохранение - 4 млрд рублей, 7%.

С учетом уточнения средств и увеличения безвозмездных поступлений из федерального бюджета ко второму чтению предусмотрены расходы на строительство школы в Великом Новгороде, на капремонты школ, на меры соцподдержки льготных категорий граждан, строительство и реконструкцию региональных дорог, на реконструкцию театра имени Ф.М. Достоевского, приобретение квартир работникам культуры.

"Впервые бюджет поддержан единогласно. Этому предшествовала большая, качественная работа. По итогам конструктивного взаимодействия с правительством региона мы приняли выверенный финансовый документ. Он отвечает стратегическим задачам развития Новгородской области, позволяет финансировать все ключевые направления, решать текущие вопросы, в том числе и те, что обозначили депутаты в своих предложениях", - отметил председатель регионального парламента Юрий Бобрышев.

Бюджет региона на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов был принят с дефицитом 2,6 млрд рублей, доходами в 53,7 млрд рублей, расходами - 56,3 млрд рублей.