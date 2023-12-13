Доходы бюджета Вологодской области на 2024 год увеличили на 4%

Этого удалось добиться за счет дополнительных федеральных средств

ТАСС, 13 декабря. Бюджет Вологодской области на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов принят во втором, окончательном, чтении. С момента принятия его в первом чтении доходы увеличены на 4%, или 5,3 млрд рублей, - до 134,9 млрд рублей - за счет дополнительных федеральных средств, сообщила депутатам заместитель губернатора Татьяна Голыгина.

Бюджет области на 2024 год был принят в первом чтении 29 ноября с основными параметрами: доходы сформированы в объеме 129,6 млрд рублей, расходы - 136,7 млрд рублей, плановый дефицит в 7,1 млрд рублей планировалось покрывать за счет остатков средств на начало следующего года.

"Изменения [ко второму чтению] обусловлены принятием закона о федеральном бюджете с распределением дополнительной финансовой поддержки бюджету Вологодской области из федерального бюджета. Объем дополнительных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на три года увеличен на 18,6 млрд рублей, в том числе в 2024 году - на 5,3 млрд рублей, в 2025 году - на 5,8 млрд рублей, в 2026 году - на 7,5 млрд рублей. Таким образом, на соответствующую сумму увеличивается доходная часть бюджета, корректируются и расходы <…>. Доходы областного бюджета на 2024 год спланированы в объеме 134,9 млрд рублей", - сообщила Голыгина.

По ее словам, самые значительные дополнительные средства выделены на решение социальных вопросов - это модернизация первичного звена здравоохранение, лекарственное обеспечение граждан, поддержка дорожного, лесного хозяйств, стимулирование программ жилищного правительства. В целом расходы бюджета на предстоящие три года увеличены на 36,3 млрд рублей, в том числе в 2024 году - на 18,88 млрд, в 2025 году - на 7,667 млрд, в 2026 году - на 10,581 млрд рублей. В результате корректировки увеличен объем планового дефицита в 2024 году на 12,7 млрд рублей - до 19,893 млрд рублей. Увеличение объема дефицита будет обеспечено остатками средств на начало 2024 года. На 2025-2026 годы бюджеты спланированы с профицитом.

С учетом всех поправок доходы бюджета области на 2024 год составят 134,923 млрд рублей, на 2025 год - 130,428 млрд, на 2026 год - 130,347 млрд рублей. Расходная часть в 2024 году составит 154,8 млрд рублей, в 2025 году - 126,867 млрд, в 2026 году - 126,327 млрд рублей. На 2024 год бюджет сформирован с дефицитом в 19,893 млрд рублей, на 2025 год - с профицитом в 3,5 млрд рублей, на 2026 год - с профицитом в 4 млрд рублей. Объем госдолга составит по итогам 2024 года 18,9 млрд рублей и к концу 2026 года - 13,7 млрд рублей, или 11,7% от собственных доходов, сообщила заместитель губернатора.

Основные корректировки

Отвечая на вопросы депутатов, она пояснила, что федеральная финансовая поддержка на предстоящие три года составит 48 млрд рублей, в том числе в 2024 году - чуть больше 20 млрд, что на 3 млрд рублей меньше, чем в нынешнем году. "Текущий год мы тоже начинали с 21 млрд рублей, но после обращений и работы с федеральными министерствами бюджет дополнительно получил порядка 2 млрд рублей, сейчас объем поддержки - чуть более 23 млрд рублей. Небольшое снижение [федеральной поддержки на 2024 год] есть, оно связано со снижением расходов на дорожное хозяйство. Но это никак не повлияет на финансирование всех основных проектов. В целом на социальную сферу в 2024 году будет направлено на 8 млрд рублей, или на 10% больше, чем в этом году. Все программы будут продолжены и реализованы", - сообщила Голыгина.

Как сообщил председатель постоянного комитета по бюджету и налогам Роман Заварин, ко второму чтению на развитие дорожного и коммунального хозяйства, строительство социальных объектов в Вологде и Череповце дополнительно выделено 8,8 млрд рублей. На комплексное развитие сельских территорий области предусмотрено более 2,2 млрд рублей на три года, на развитие дорожного хозяйства - 4,8 млрд рублей, на модернизацию школьных систем образования - 3 млрд рублей, на стимулирование жилищного строительства - 470 млн рублей, на модернизацию первичного звена здравоохранения - 2 млрд рублей. На льготное лекарственное обеспечение предусмотрено 1,5 млрд рублей, из них в 2024 году - 227 млн рублей. На решение проблемы обманутых дольщиков дополнительно направят 1,041 млрд рублей. За счет остатков специальных казначейских кредитов выделят 196 млн рублей на покупку общественного транспорта и 312 млн рублей - на модернизацию коммунальных котельных.

С учетом принятых в ноябре поправок доходы бюджета на текущий год утверждены в объеме 134 млрд рублей, расходы - 139 млрд рублей, плановый дефицит был сокращен в 5,2 раза, до 5 млрд рублей, за счет дополнительных сверхдоходов области.