Шольц заявил о продолжении оказания поддержки Украине из регулярного бюджета ФРГ

Канцлер Германии отметил, что следует быть готовым к тому, чтобы запросить Бундестаг о выделении дополнительных средств в соответствии с Основным законом страны

БЕРЛИН, 13 декабря. /ТАСС/. Власти Германии продолжат оказывать поддержку Украине из регулярного бюджета до тех пор, пока это необходимо. В случае ухудшения ситуации на фронте правительство ФРГ должно быть готово к тому, чтобы запросить Бундестаг о дополнительных средствах, заявил канцлер Германии Олаф Шольц на совместной пресс-конференции с вице-канцлером, главой Минэкономики Робертом Хабеком и министром финансов Кристианом Линднером.

"Мы будем согласовывать поддержку Украины из регулярного бюджета, как это запланировано и, прежде всего, до тех пор, пока это необходимо", - сказал Шольц. "Это включает в себя €8 млрд на поставки оружия, финансовую помощь украинскому бюджету напрямую или через Европейский союз и, как ожидается, более €6 млрд на поддержку украинских беженцев здесь, в Германии", - добавил он.

В то же время глава правительства Германии подчеркнул, что если ситуация изменится из-за ухудшения положения на фронте или из-за того, что некоторые сторонники будут отказываться от помощи Киеву, "власти ФРГ должны будут отреагировать на это". Правительству Германии, по его словам, следует быть готовым к тому, чтобы запросить Бундестаг (парламент ФРГ) о выделении дополнительных средств в соответствии с Основным законом ФРГ.

В среду после длительных переговоров правительство Германии наконец-то согласовало бюджет на 2024 год. Шольц, Хабек и Линднер обсуждали, как можно закрыть дыру в €17 млрд. Речь, среди прочего, шла о том, как сделать возможными инвестиции в защиту климата и модернизацию экономики.