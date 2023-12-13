Эксперт: ни один оператор связи на Украине не сможет принять всех абонентов "Киевстара"

По данным "Киевстара", его сеть охватывает порядка 24,4 млн мобильных абонентов и свыше 1 млн пользователей широкополосного интернета

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Операторы связи, работающие на Украине, не смогут принять всех абонентов одной из крупнейших в стране компаний "Киевстар", в сетях которой из-за хакерской атаки произошел масштабный сбой. Об этом заявил бывший руководитель компании Петр Чернышев.

По информации "Киевстара", его сеть охватывает порядка 24,4 млн мобильных абонентов и более 1 млн пользователей широкополосного интернета.

По словам Чернышева, которые приводит издание "Страна", сети других мобильных операторов могут без риска перегрузки выдержать единовременное увеличение абонентской базы не более чем на 10%. Таким образом, второй крупнейший в стране оператор - украинское подразделение компании Vodafone, у которого сейчас порядка 20 млн абонентов, может одномоментно подключить максимум 2 млн.

В результате ни один оператор "не сможет подхватить 24 млн абонентов "Киевстара" без риска положить все сети", резюмировал эксперт. Ранее украинские СМИ сообщали об огромных очередях из желающих приобрести сим-карты Vodafone и Lifecell.

Сразу после сбоя в сетях "Киевстара" клиенты Vodafone начали жаловаться на проблемы при зачислении платежей, сбои в работе мобильного приложения и медленную загрузку сайта. В компании заявили, что это связано с резко возросшим трафиком, однако после отчитались, что все мобильные сервисы работают в штатном порядке. Между тем в Госспецсвязи Украины заявили, что накануне специально заблокировали абонентам "Киевстара" возможность перейти на сети других операторов в рамках национального роуминга, чтобы избежать их перегрузки.

В "Киевстаре" пока не берутся прогнозировать сроки восстановления сервисов после масштабного сбоя, который произошел утром 12 декабря в результате хакерской атаки.