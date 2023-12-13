Трутнев заявил, что грузопоток по СМП в 2023 году побьет рекорд и достигнет 36,6 млн тонн

В 2022 году по Северному морскому пути перевезли 34 млн тонн грузов

ТАСС, 13 декабря. Объем грузопотока по Северному морскому пути (СМП) в текущем году достигнет 36,6 млн тонн, побив рекорд. Об этом сообщил вице-премьер - полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.

"В 2023 году будет рекордный объем перевозок. Мы сегодня считаем, что он будет 36,6 млн тонн. Это больше, чем планировалось", - сказал он в интервью телеканалу "Россия-24".

В 2022 году по Северному морскому пути перевезли 34 млн тонн грузов. Для сравнения: в 2014 году по нему возили только 4 млн тонн грузов. План развития Севморпути до 2035 года утвержден правительством в августе 2022 года. Он насчитывает более 150 мероприятий, общий объем финансирования которых составляет почти 1,8 трлн рублей.