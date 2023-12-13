Боливия подписала с Uranium One соглашение о строительстве литиевого завода

Оно предполагает строительство завода с мощностью 14 тыс. тонн в год, сообщила президент боливийской компании Yacimientos de Litio Bolivianos Карла Кальдерон

БУЭНОС-АЙРЕС, 13 декабря. /ТАСС/. Боливийская государственная компания Yacimientos de Litio Bolivianos (YBL) и горнодобывающая компания "Росатома" Uranium One Group подписали соглашение о строительстве завода по переработке лития в департаменте Потоси.

"Сегодня наша компания YBL подписывает соглашение с российской компанией Uranium One Group о реализации пилотного проекта по прямому извлечению лития, которое предполагает строительство завода с мощностью 14 тыс. тонн в год", - сказала президент боливийской компании Карла Кальдерон на церемонии, которая транслировалась в эфире телеканала Bolivia TV.

По ее словам, проект будет реализоваться в три этапа. На первом из них завод, который будет расположен в муниципалитете Кольча К, будет производить 1 000 тонн карбоната лития в год. "Сегодня после подписания мы оперативно приступаем к проектированию завода по производству карбоната лития", - сказал на церемонии представитель Uranium One Group Юрий Ульянин.

В июне международная горнодобывающая компания "Росатома" Uranium One Group и боливийская государственная компания YBL подписали рамочное соглашение о строительстве промышленного комплекса по добыче и производству карбоната лития в департаменте Потоси.