"Фармасинтез" выплатил налог на сверхприбыль в размере 341 млн рублей

Исполнительный директор ГК "Фармасинтез" Никита Пуния отметил, что планируемая выручка компании в 2023 году должна превысить 40 млрд рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 декабря. /ТАСС/. Фармацевтическая компания "Фармасинтез" выплатила налог на сверхприбыль (windfall tax) в размере около 341 млн рублей. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе группы компаний.

"Компании, входящие в ГК "Фармасинтез", АО "Фармасинтез" и ООО "БратскХимСинтез", в соответствии с требованиями федерального закона <...> "О налоге на сверхприбыль" самостоятельно исчислили и уплатили обеспечительные платежи по налогу на сверхприбыль в размере 256 млн рублей и 85 млн рублей соответственно. Общая сумма уплаты налога по группе компаний составила 341 млн рублей", - сообщили в пресс-службе.

Как отметил исполнительный директор ГК "Фармасинтез" Никита Пуния, планируемая выручка компании в 2023 году должна превысить 40 млрд рублей. "На сегодняшний день динамика по большинству препаратов является положительной, и, кроме того, ведется активное расширение портфеля компании. Мы прогнозируем, что подойдем к концу года с ожидаемо позитивными результатами, которые сможем улучшить в 2024 году. На данный момент размер выплаты нами налога на сверхприбыль составляет более 0,1% от выплат всех компаний РФ", - сказал он.

ГК "Фармасинтез" является одним из крупнейших в РФ производителей социально значимых лекарств.

4 августа 2023 года президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий 10%-ный налог на сверхприбыль для крупных компаний. Это налог разового характера для предприятий крупного бизнеса, чья средняя прибыль за 2021-2022 годы превысила 1 млрд рублей и при этом оказалась больше прибыли в 2018-2019 годах. Как заявляет правительство РФ, средства от налога будут направлены на поддержку и развитие социальной сферы.