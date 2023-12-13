Совет директоров "Транснефти" обсудит сделки на сумму свыше 100 млрд рублей

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Совет директоров "Транснефти" на заседании 18 декабря обсудит одобрение сделок компании на сумму более 100 млрд рублей, говорится в сообщении компании.
Также в повестку заседания включен вопрос о совмещении президентом и членами правления "Транснефти" должностей в органах управления других организаций.
Кроме того, совет директоров "Транснефти" обсудит результаты инвентаризации нефти и нефтепродуктов в организациях системы "Транснефть".
"Транснефть" - российская транспортная монополия, оператор магистральных нефтепроводов России. Государству принадлежит 78,55% уставного капитала компании, или 100% голосующих акций.