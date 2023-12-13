Пивовары РФ высказались за введение минимальной розничной цены на пиво

По данным ФНС, пивовары сделали это, чтобы "обелить" отрасль и исключить возможность реализации напитка без акциза

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Российские пивовары выступили за введение минимальной розничной цены на пиво, чтобы "обелить" отрасль и исключить возможность реализации напитка без акциза. Соответствующее предложение выдвинуто на совещании Федеральной налоговой службы (ФНС) России с представителями пивоваренной отрасли, Союзом российских производителей пивобезалкогольной продукции и Федеральной службой безопасности.

"В свою очередь, представители отрасли высказали свои предложения по обелению отрасли и созданию равных конкурентных условий на рынке. Например, предлагается по аналогии с водкой ввести минимальную розничную цену на пиво, что исключит возможность его реализации по ценам, не включающим в себя акциз", - говорится в публикации на сайте ФНС.

Кроме того, на совещании была оглашена проблема необходимости дифференцированного подхода (по аналогии с натуральными винами) к ставкам акциза на пиво и пивные напитки в зависимости от технологии производства и используемого сырья. В настоящее время ставка акциза на пиво и пивные напитки является одинаковой, в то время как себестоимость производства различается.

Обсуждались также налоговые риски, связанные с применением схем скрытого производства и реализации пива и пивоваренной продукции, а также подмены производства пива безалкогольной продукцией.

"Мы анализируем деятельность предприятий и видим повышенные объемы приобретения солода, хмеля, ресурсов. При этом производственные мощности загружены незначительно. Также при заявлении производства безалкогольных напитков отсутствуют факты приобретения специального сырья, тары и этикеток, соответствующих розничных продаж безалкогольной продукции", - приводятся в сообщении слова заместителя руководителя ФНС России Дмитрия Сатина.

В случае совершения пивоваренными компаниями умышленных действий, связанных с уклонением от уплаты текущих платежей по акцизам и НДС, представителям таких компаний будет предложено представить уточненные налоговые декларации и уплатить соответствующие суммы налогов добровольно.