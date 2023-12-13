Tesla отзывает 2 млн автомобилей в США из-за проблем с автопилотом

Отзыву подлежат выпущенные с 2012 по 2023 год машины моделей Model S, выпущенные с 2016 по 2023 год Model X, произведенные с 2020 по 2023 год Model Y и Model 3, которые были собраны с 2017 по 2023 год

ВАШИНГТОН, 13 декабря. /ТАСС/. Tesla отзывает в США более 2 млн автомобилей для устранения проблем с системой автопилотирования. Об этом сообщает Национальное управление дорожной безопасности США (NHTSA).

"В определенных обстоятельствах, когда работает система [автопилотирования] Autosteer <...>, не удается предотвратить неправильное использование ее водителем", - говорится в заявлении. Управление поясняет, что это может привести к "повышенному риску столкновения".

Отзыву подлежат выпущенные с 2012 по 2023 год машины моделей Model S, выпущенные с 2016 по 2023 год Model X, произведенные с 2020 по 2023 год Model Y и Model 3, которые были собраны с 2017 по 2023 год.

"Автоматизированные технологии многообещающи с точки зрения повышения безопасности, но только при условии их ответственного применения. Сегодняшние меры - пример совершенствования автоматизированных систем, ориентированного на приоритетность безопасности", - убеждено NHTSA.