По данным Минэнерго страны, на 1 декабря они составили 440,8 млн баррелей

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Коммерческие запасы нефти в США за неделю снизились на 4,3 млн баррелей и на 1 декабря составили 440,8 млн баррелей, сообщило Минэнерго страны.

В министерстве уточнили, что текущий объем запасов примерно на 2% ниже среднего показателя за последние пять лет, характерного для этого времени года.

На 18:31 мск февральский фьючерс на нефть Brent на лондонской бирже ICE прибавлял 1,06% - до $74,1 за баррель, а стоимость фьючерса нефти WTI с поставкой в январе - на 1,45%, до $69,44 за баррель.