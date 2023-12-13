В России бензин за неделю подешевел на шесть копеек

По данным Росстата, дизельное топливо подорожало до 64,33 рубля

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Средние потребительские цены на бензин в России с 4 декабря по 11 декабря 2023 года снизились на 6 копеек - до 54,5 рубля за литр, говорится в материалах Росстата.

По данным статистики, средние цены на бензин марки Аи-92 опустились на 7 копеек и составили 50,14 рубля за литр. Средние цены на бензин марки Аи-95 снизились на 6 копеек, до 54,74 рубля за литр, а стоимость Аи-98 уменьшилась на 5 копеек, до 68,09 рубля за литр. Дизельное топливо подорожало на 6 копеек - до 64,33 рубля.

За период с 5 по 11 декабря снижение цен на бензин автомобильный было зафиксировано в 42 субъектах Российской Федерации. Более всего он подешевел в Республике Тыва и Ивановской области - на 2% и 1% соответственно. Рост цен на автомобильный бензин был зафиксирован в Магаданской области - на 1,9%.

В Москве и Санкт-Петербурге за прошедший период цены на бензин автомобильный не изменились.

На наблюдаемых АЗС в Москве бензин марки Аи-92 можно было приобрести по цене от 49,15 до 50,9 рубля, марки Аи-95 - от 54,25 до 58,49 рубля, марки Аи-98 и выше - от 63,39 до 71,99 рубля за литр. В Санкт-Петербурге бензин марки Аи-92 стоил от 49,5 до 50,94 рубля, марки Аи-95 - от 53,6 до 56,52 рубля, марки Аи-98 и выше - от 67,74 до 70,49 рубля за литр.

Объем производства бензина в РФ с 4 декабря по 10 декабря снизился по сравнению с предыдущей неделей на 1% - до 901,3 тыс. тонн. Производство дизельного топлива выросло на 2,8% и составило немногим более 1,759 млн тонн.