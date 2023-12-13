Представитель Еврокомиссии Эрик Мамер ранее отказался признать, что выделение этих денег является условием для согласия Будапешта поддержать программу бюджетной помощи Украине в €50 млрд до конца 2027 года на саммите ЕС 14-15 декабря в Брюсселе

БРЮССЕЛЬ, 13 декабря. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) согласилась перевести Венгрии €10,2 млрд по линии европейского фонда, предназначенного для развития депрессивных территорий Евросоюза, которые были заблокированы в связи с требованиями Брюсселя по верховенству права и борьбе с коррупцией, говорится в заявлении ЕК.

"Еврокомиссия приняла два решения в отношении Венгрии. <…> Они означают, что финансирование по линии Политики сплоченности ЕС более не блокировано, и, таким образом, Венгрия может начать получать выплаты в объеме примерно в €10,2 млрд", - сообщила Еврокомиссия.

Ранее в среду представитель Еврокомиссии Эрик Мамер на брифинге в Брюсселе отказался признать, что выделение этих денег является условием для согласия Будапешта поддержать программу бюджетной помощи Украине в €50 млрд до конца 2027 года на саммите ЕС 14-15 декабря. Мамер утверждал, что задержка в переводе средств Венгрии связана исключительно с "юридической процедурой ЕС", дедлайн по которой - 15 декабря.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью журналу Mandiner заявил, что Будапешт не намерен увязывать предоставление причитающихся ему средств из бюджета и фондов Евросоюза с решением о передаче Киеву в следующие четыре года €50 млрд, которое будет обсуждаться на саммите в Брюсселе 14-15 декабря. По мнению венгерской стороны, сначала Киев должен отчитаться за использование тех средств, которые ему были ранее предоставлены Евросоюзом.