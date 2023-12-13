Бюджет Мурманской области на 2024 год приняли с ростом доходов на 12 млрд рублей

Дефицит составил 15,04 млрд рублей

МУРМАНСК, 13 декабря. /ТАСС/. Депутаты Мурманской областной думы на очередном заседании приняли в окончательном чтении закон об областном бюджете на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов. Рост доходов бюджета на 2024 год составил более 12 млрд рублей по сравнению с предыдущим годом, при дефиците в 15,04 млрд рублей, или 10,5% расходов.

Бюджет на 2024 год принят с доходами - 127,747 млрд рублей, расходами - 142,791 млрд рублей. Дефицит составит 15,04 млрд рублей (10,5% расходов). Бюджет области на 2023 год с учетом корректировок ранее был утвержден с доходами в объеме 115,476 млрд рублей, расходами - 126,403 млрд рублей, дефицитом - 10,927 млрд рублей (8,6% расходов).

Доходы на 2025 год запланированы в размере 128,057 млрд рублей, расходы - 128,175 млрд рублей, дефицит - 118 млн рублей. На 2026 год доходы утверждены в размере 131,695 млрд рублей, расходы - 130,212 млрд рублей, профицит - 1,483 млрд рублей.

Как отметил спикер Мурманской областной думы Сергей Дубовой, в целом региональный бюджет обеспечивает финансовую стабильность бюджетной сферы, развитие экономики и гарантированное исполнение социальных расходных обязательств Заполярья.

На здравоохранение в 2024 году планируется направить 20,866 млрд рублей, на образование и науку - 26,789 млрд рублей, соцподдержку - 21,443 млрд рублей, комфортное жилье и городскую среду - 15,654 млрд рублей.