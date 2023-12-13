В АНО "Цифровая экономика" заявили, что 2023 год был для IТ-отрасли легче 2022 года

Сергей Плуготаренко отметил, что изменился IТ-ландшафт

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Российская IТ-отрасль пережила 2023 год легче, чем в 2022 году, заявил в интервью ТАСС на выставке "Россия" глава АНО "Цифровая экономика" Сергей Плуготаренко.

"Я для себя выделил следующее - во-первых, он был очень непростым. Но мегаинтересным. При этом он был кратно проще, чем 2022 год, когда казалось, что все перезапускается, рушится, меняется и нужно срочно искать новые механизмы", - констатировал глава ассоциации.

Плуготаренко отметил, что отрасль уже научилась планировать "вдолгую", она почувствовала почву под ногами. Также, по его словам, изменился IТ-ландшафт. "Мы смогли перестроиться как цифровая отрасль", - отметил он, добавив, что уже строятся планы и новые тренды.