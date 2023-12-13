В ФРС заявили о еще слишком высоком уровне инфляции в США

Председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл отметил, что продолжающийся прогресс и ее снижение не гарантированы

ВАШИНГТОН, 13 декабря. /ТАСС/. Уровень американской инфляции остается по-прежнему слишком высоким, его снижение на постоянной основе не гарантировано, ситуация с самой инфляция до сих пор неопределенная. Об этом заявил председатель Федеральной резервной системы США, выполняющей функции центробанка, Джером Пауэлл на пресс-конференции по итогам двухдневного заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке (руководство финрегулятора).

"Инфляция все еще слишком высока, продолжающийся прогресс и ее снижение не гарантированы, и дальнейшее [ее] продвижение неясно", - отметил он по итогам последнего в этом году заседания комитета.