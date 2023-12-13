Председатель ФРС не исключил, что экономика США столкнется с рецессией в 2024 году

Председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл отметил, что существует такая вероятность вне зависимости от состояния экономики

ВАШИНГТОН, 13 декабря. /ТАСС/. Председатель Федеральной резервной системы (ФРС) США, выполняющей функции центробанка, Джером Пауэлл не исключил, что американская экономика в 2024 году столкнется с рецессией.

"Я бы сказал, что всегда есть вероятность того, что в следующем году наступит рецессия, существует <...> вероятность вне зависимости от состояния экономики. Поэтому это всегда реальная возможность", - сказал Пауэлл на пресс-конференции по итогам двухдневного заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке (руководство финрегулятора).