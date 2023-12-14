В Якутии в 2024 году на программу "Молодой оленевод" направят 28 млн рублей

В регионе за три года соцвыплатами воспользовались свыше 50 человек

ЯКУТСК, 14 декабря. /ТАСС/. Финансирование в объеме 28 млн рублей предусмотрено на 2024 год по региональной программе по поддержке молодых оленеводов в Якутии. Об этом сообщил ТАСС руководитель отдела по развитию традиционных отраслей Севера, рыбохозяйственного комплекса и охраны труда регионального министерства сельского хозяйства и продовольственной политики Иннокентий Баланов.

"По программе "Молодой оленевод" на 2024 год заявлено 28 млн рублей", - сообщил Баланов.

Программа поддержки молодых оленеводов действует с 2020 года. Она дает право на получение социальной выплаты в размере 1 млн рублей оленеводами младше 35 лет, которые не менее четырех лет занимаются домашним северным оленеводством. Право на выплату предоставляют только один раз, а ее получатель должен отработать в отрасли еще пять лет. До 2021 года программа действовала только в Арктической зоне, затем стала доступна во всех районах Якутии.

Как уточнил Баланов, в этом году средства на программу не были предусмотрены. За три года соцвыплатами на 1 млн рублей воспользовались 53 молодых оленевода.

Кроме того, в регионе второй год выделяют субсидии для поддержки оленеводства, финансирование предусмотрено в рамках соглашения, подписанного между правительством республики и Минвостокразвития РФ. В прошлом году по этому направлению было направлено 39 млн рублей оленеводческим хозяйствам республики.

"На 2023 год по линии Минвостокразвития РФ освоено 39,6 млн рублей. Возмещены расходы оленеводческих хозяйств по приобретению 20 квадрокоптеров, 30 комплектов альтернативных источников электроэнергии, 51 единицы передвижных домиков оленеводов, а также расходы строительства 5 коралей и 5 км изгородей", - уточнил он.

Оленеводство в Якутии

Якутия занимает третье место в стране по численности северных домашних оленей. В данный момент завершена осенняя корализация оленей.

По данным оперативных отчетов районных управлений сельского хозяйства республики, по состоянию на начало декабря численность оленей во всех категориях хозяйств превысила 176,4 тыс. голов. Всего в отрасли с начала года работают 107 оленеводческих хозяйств. По состоянию на 1 января 2022 года в оленеводческих бригадах работают свыше 1,2 тыс. человек, из них 997 - оленеводы и 235 - чумработники.

Сейчас среди основных задач - завоз продовольствия и снаряжения на зиму, подбор пастбищ, сохранение поголовья оленей и их защита от хищников. "По состоянию на 7 декабря сохранность взрослого поголовья составляет на отчетный период 83,1%, - сообщил Баланов. - Поголовье оленей во всех категориях хозяйств по состоянию на 1 января 2023 года составило 170 166 с планом на 1 января 2024 года в объеме 173 569 голов. Выполнение плана составило 101,7%".