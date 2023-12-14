В Югре одобрили рост доходов бюджета региона на 27,8 млрд рублей в 2023 году

Расходы увеличатся на 12,9 млрд рублей

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 14 декабря. /ТАСС/. Депутаты думы Ханты-Мансийского автономного округа одобрили увеличение доходной и расходной частей бюджета 2023 года на 27,8 млрд рублей и 12,9 млрд рублей соответственно. Расходы пойдут на помощь участникам специальной военной операции (СВО) и их семьям, приобретение автобусов на газомоторном топливе, зданий для двух молодежных центров, соответствующее решение принято в четверг в ходе заседания регионального парламента.

"Принято во втором и окончательном чтении единогласно. Доходы бюджета автономного округа на 2023 год вырастут на 27,8 млрд рублей, расходы увеличатся на 12,9 млрд рублей, до 391,5 млрд рублей и 396,5 млрд рублей соответственно. В результате дефицит снизится на 14,8 млрд рублей, до 5 млрд рублей", - сказал председатель думы Югры Борис Хохряков.

По его словам, дополнительный доход образовался за счет налога на имущество, налогов на прибыль, на доходы физических лиц, средств, которые поступили по программе "Сотрудничество" и из федерального бюджета. "Расходы пойдут на помощь участникам СВО и их семьям, приобретение автобусов на газомоторном топливе, школы для Сургута и зданий для двух молодежных центров, компенсацию авиаперевозок, водным транспортом, на поддержку семей с детьми", - отметил Хохряков.

По информации властей Югры, согласно принятым ранее поправкам, доходы бюджета региона в 2023 году были запланированы в размере 363,6 млрд рублей, расходы - около 383,5 млрд рублей, дефицит - около 19,8 млрд рублей.

Кроме того, согласно поправкам в 2024 году доходы бюджета Югры вырастут на 212,8 млн рублей, до 292,4 млрд рублей, расходы - на 304,5 млн рублей, до 334,3 млрд рублей, дефицит - на 91,8 млн, до 41,8 млрд рублей. В 2025 году доходы вырастут на 180,3 млн рублей, до 295,6 млрд рублей. Расходы составят 318,3 млрд рублей, дефицит останется без изменений в размере 22,6 млрд рублей. Расходы планируется направить на развитие социальной сферы региона.