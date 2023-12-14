ЕАБР планирует привлечь инвестиции в юанях и исламском эквиваленте облигаций

В 2023 году организация привлекла более полумиллиарда долларов для финансирования проектов, рассказал председатель правления Николай Подгузов

АЛМА-АТА, 14 декабря. /ТАСС/. Евразийский банк развития (ЕАБР) планирует выпустить облигации для привлечения инвестиций в китайских юанях, а также в исламском эквиваленте облигаций - сукук. Об этом сообщил журналистам председатель правления ЕАБР Николай Подгузов.

"Для того, чтобы финансировать свою деятельность, мы продолжаем диверсифицировать и расширять доступ на рынки капитала. В 2023 году мы привлекли более полумиллиарда долларов для финансирования проектов. В основном рынки привлечения - это рубли, тенге и американские доллары. Дальше наши планы на 2024 год достаточно амбициозны, помимо тех рынков, на которых мы традиционно присутствуем, мы надеемся разместить облигации в китайских юанях", - сказал он на пресс-конференции.

Он отметил, что ЕАБР также начал взаимодействовать с институтами, которые работают по правилам исламского финансирования. "В планах есть выпуск облигаций сукук, и вот здесь мы активно сотрудничаем с Исламским банком развития", - сказал Подгузов. Он добавил, что стратегия банка на 2022-2026 годы является "амбициозной стратегией роста".

Сукук - финансовый документ, обладающий многими свойствами обычной облигации, но при этом соответствующий принципам шариата.

ЕАБР является международной финансовой организацией, которая осуществляет инвестиционную деятельность на евразийском пространстве. В организацию входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.