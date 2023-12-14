Финская VR Group выкупила поезда Allegro, принадлежащие совместному предприятию VR с РЖД

Она вступила во владение транспортом на основании права залога

СТОКГОЛЬМ, 14 декабря. /ТАСС/. Финская железнодорожная компания VR Group выкупила поезда "Аллегро", принадлежащие совместному предприятию VR и РЖД. Об этом сообщила пресс-служба компании.

"Сегодня, 14 декабря, VR выкупила кредиты совместного предприятия и вступила во владение поездами [модели Sm6] на основании права залога", - говорится в заявлении. Этот шаг, как утверждает компания, обусловлен невыполнением РЖД финансовых обязательств по кредитным гарантиям и налогам для совместного предприятия Oy Karelian Trains Ltd. С 2025 года VR намерена ввести эти поезда в эксплуатацию, чтобы удовлетворить растущий спрос на перевозки внутри Финляндии на дальние расстояния.

Совместное предприятие VR и РЖД

Железнодорожное сообщение между Хельсинки и Петербургом осуществлялось совместным предприятием РЖД и VR Group - Oy Karelian Trains Ltd. Компания была основана в 2006 году, а сообщение между Хельсинки и Санкт-Петербургом началось в 2010 году. В 2019 году на поездах "Аллегро" было совершено более 550 тыс. поездок.

Sm6 представляет собой высокоскоростной поезд с наклоняемым кузовом, его скорость достигает 220 км/ч. Во владении совместного предприятия находились всего четыре поезда данной модели по семь вагонов, в каждом из них по 342 пассажирских места. Поезда производятся компанией Alstom в Италии.