Ростехнадзор приостановил добычу в шахтах "Сибирская" и "Разрез "Инской" в Кузбассе

Официальный представитель ведомства Андрей Виль отметил, что запрет деятельности связан с несоблюдением требований промышленной безопасности

ТАСС, 14 декабря. Сибирское управление Ростехнадзора приостановило выемку угля на лаве в шахте "Сибирская" и "Разрез "Инской", сообщил в Telegram-канале официальный представитель Ростехнадзора Андрей Виль.

"О временном запрете деятельности: на ведение работ по добыче угля в лаве №1108 ООО "Шахта Сибирская" - за несоблюдение требований промышленной безопасности в части проветривания горных выработок. <...> На выемку угля в лаве №610 АО "Разрез Инской" - за превышение допустимой концентрации метана, пылевзрывоопасное состояние горной выработки, нарушение в системе аэрогазового контроля, эксплуатацию ТУ с нарушением требований промышленной безопасности", - написал Виль.

Шахта "Сибирская" расположена в Полысаевском городском округе Кузбасса. Предприятие работало до 2005 года под названием шахта "Кузнецкая", после этого добыча временно не велась. В 2016 году лицензия на недра была переоформлена. Обновленное предприятие было построено и запущено новыми собственниками в начале 2022 года с проектной мощностью 6 млн тонн угля в год. Работы в лаве №1108 шахты "Сибирская" приостанавливались в августе 2023 года из-за нарушений в системе аэрогазового контроля, крепления горной выработки, взрывобезопасности электрооборудования.

Шахта "Разрез "Инской" расположена в Беловском районе Кемеровской области. Предприятие построено на участке недр закрытой в 1998 году из-за пожара шахты "Сигнал". Новое производство было введено в эксплуатацию в 2011 году, с 2017 года на предприятии введена процедура банкротства. 12 сентября 2023 года Беловский районный суд Кемеровской области приостановил горные работы на шахте, 27 сентября предприятие возобновило свою деятельность.