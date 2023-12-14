ЕАБР ожидает снижения ключевой ставки в России до 10,5% в 2024 году

Евразийский банк развития прогнозирует, что курс российской валюты будет держаться на уровне порядка 92 рублей за $1

АЛМА-АТА, 14 декабря. /ТАСС/. Евразийский банк развития (ЕАБР) прогнозирует, что к концу 2024 года ключевая ставка в России может снизиться до 10,5% годовых, а курс российской валюты в следующем году будет держаться на уровне порядка 92 рублей за $1. Об этом сообщил руководитель Дирекции по аналитической работе ЕАБР Алексей Кузнецов в ходе презентации макропрогноза банка в Алма-Ате.

"Ключевая ставка [в России], по нашим оценкам, к концу 2024 года может снизится до 10,5% годовых. Мы полагаем, что Банк России будет осторожно подходить к текущей ситуации и переходить к циклу смягчения денежно-кредитной политики, ориентируясь на факторы ценового давления, и начнет снижать где-то, наверное, ближе к середине года", - сказал он.

Курс рубля, по мнению ЕАБР, в 2024 году будет стабильным и, согласно представленной на мероприятии презентации, будет составлять в среднем 92,4 рубля за $1. "По курсу российского рубля мы предполагаем, что среднегодовой курс российского рубля в 2024 году будет около 92 рублей за $1. С чем это связано - мы полагаем, что рост поступлений от экспорта и высокие процентные ставки по рублевым активам на фоне охлаждения внутреннего спроса создали предпосылки для относительной стабилизации курса", - сказал Кузнецов.

В настоящее время ключевая ставка Банка России составляет 15% годовых. Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи утром 14 декабря снизился на 30,25 копейки по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составил 89,71 рубля.

ЕАБР является международной финансовой организацией, которая осуществляет инвестиционную деятельность на евразийском пространстве. В организацию входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.