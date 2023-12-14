Bloomberg: экс-главу BP лишили миллионов за ложь совету директоров

Бернард Луни больше не сможет получать пенсию, а также лишится бонусов за 2023 финансовый год

НЬЮ-ЙОРК, 14 декабря. /ТАСС/. Бывший генеральный директор британской нефтегазовой компании BP Бернард Луни лишился миллионов фунтов стерлингов из-за того, что не предоставил совету директоров полного отчета об отношениях с бывшими коллегами. Об этом говорится в заявлении компании.

"Луни сознательно ввел совет директоров в заблуждение. Совет постановил, что это является серьезным проступком", - говорится в заявлении компании, которое привело агентство Bloomberg. Он ушел в отставку 12 сентября, так как не смог дать руководству компании полный отчет о личных отношениях, которые поддерживал с коллегами в прошлом. В заявлении указано, что бывший директор больше не сможет получать пенсию, а также лишится бонусов за 2023 финансовый год.

Кроме того, компания отзовет 50% финансового бонуса бывшего руководителя за 2022 год и часть предоставленных ему акций на общую сумму в размере около £1 млн ($1,3 млн). Компания напомнила, что большая часть возможных выплат Луни в размере £32,4 млн ($41 млн) была автоматически аннулирована сразу же после его отставки.

В ответном заявлении экс-глава BP отметил, что гордится результатами работы компании в период его пребывания на посту генерального директора BP, однако "разочарован тем, как разрешилась эта ситуация". Агентство указало, что компания продолжает поиск новых кандидатов на место Луни.