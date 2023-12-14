Госдума приняла закон о замене ФАИП на госпрограмму "Строительство"

Наличие сведений об объекте в реестре будет являться условием включения в бюджет бюджетных ассигнований на его строительство, реконструкцию или приобретение

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях закон, вносящий изменения в Бюджетный кодекс и предполагающий создание реестра объектов капитального строительства, которые приобретаются на средства из федерального бюджета. Сейчас данные о таких объектах содержатся в Федеральной адресной инвестиционной программе (ФАИП), согласно документу, теперь вместо нее будет применяться комплексная госпрограмма РФ "Строительство".

В соответствии с принятым законом, из Бюджетного кодекса исключаются положения о формировании и реализации ФАИП, а взамен предусматривается формирование и ведение реестра объектов капстроительства, объектов недвижимого имущества, строительство (реконструкция), приобретение которых осуществляется либо планируется осуществлять за счет средств федерального бюджета.

Наличие сведений об объекте в реестре будет являться условием включения в бюджет бюджетных ассигнований на его строительство (реконструкцию) или приобретение. Принятие решений о капитальных вложениях остается обязательным: такие решения принимаются в соответствии с параметрами федерального бюджета после его утверждения. В ходе исполнения бюджета могут вноситься изменения в информацию, содержащуюся в решении, на основании комплексного запроса (заявки на изменение) без внесения изменений в само решение. Такие изменения будут отражаться в реестре.

Порядок формирования и ведения реестра установит правительство РФ. Этот порядок будет определять, в том числе, состав сведений, которые будут включаться в реестр (наименование и уникальный код объекта, его местонахождение, мощность, стоимость, срок ввода, объем бюджетных инвестиций и субсидий с распределением по годам, информация о заказчике (застройщике), о контрольных точках для мониторинга строительства объектов, подтверждающие и обосновывающие документы).

Предусматривается полномочие правительства по определению того, в какой форме и кем принимаются решения о капитальных вложениях за счет средств федерального бюджета в объекты госсобственности РФ стоимостью менее 3 млрд рублей.

"Переход к реестровому принципу планирования и реализации капитальных вложений позволит за счет исключения необходимости ежегодного утверждения ФАИП как отдельного документа, а также внесения в нее изменений упростить бизнес-процессы в части определения объектов, финансовое обеспечение которых планируется осуществлять за счет средств федерального бюджета, и сократить сроки перераспределения средств между объектами и (или) между годами при исполнении федерального бюджета", - говорится в пояснительной записке.

О поправках

Согласно принятым поправкам, правительство РФ или уполномоченный им орган вносит в Госдуму информацию об изменениях, внесенных в ФАИП на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, а также в ФАИП на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов (в период ее действия в 2024 году), ежеквартально в срок не позднее 30-го числа месяца, следующего за отчетным.

Также закон дополнен поправкой, уточняющей сроки возврата предоставленных регионам бюджетных кредитов.

Закон вступит в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования, за исключением положений, для которых установлены иные сроки вступления их в силу.