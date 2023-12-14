Ростехнадзор провел на ЗАЭС учения по борьбе с прорывами плотины на пруде охлаждения

В ходе проверки специалисты не выявили недостатков, влияющих на безопасность станции

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) в ходе противоаварийной тренировки на Запорожской АЭС проверила действия персонала в случае прорыва плотины пруда охлаждения. Об этом сообщает пресс-служба ведомства, отмечая, что в ходе проверки недостатков, влияющих на безопасность станции, не выявлено.

"Отделом инспекций ядерной и радиационной безопасности на Запорожской АЭС Донского МТУ по надзору за ЯРБ Ростехнадзора в рамках постоянного государственного надзора осуществлен мониторинг в ходе проведения противоаварийной тренировки на Запорожской АЭС с группой ОПАС", - говорится в сообщении. Были отработаны действия персонала в случае появления "проран" (промоина, образующаяся при прорыве водным потоком напорного гидротехнического сооружения) в плотине пруда охлаждения ЗАЭС. Учения являлись составной частью комплекса мер по обеспечению безопасности атомной станции. Радиационная обстановка на площадке в норме, недостатков, влияющих на безопасность, не выявлено, подчеркивается в сообщении Ростехнадхора.

Группа оказания экстренной помощи атомным станциям (ОПАС) создана в июле 1987 года совместным постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР на базе нескольких министерств и ведомств. К 1989 году в группу входили представители 27 государственных структур. Чтобы наладить работу службы, способной в любой момент оказать экстренную помощь АЭС, организаторы проанализировали опыт чернобыльской трагедии: опрашивали свидетелей, ликвидаторов, выясняли, чего недоставало в тот момент тем, кто принимал решения по ликвидации аварии. Был изучен весь открытый международный опыт по созданию аналогичных центров. Сейчас в состав группы ОПАС входят 145 сотрудников оперативного состава и 240 экспертов, представляющих 19 государственных министерств и ведомств.

Запорожская АЭС расположена в Энергодаре и включает шесть энергоблоков суммарной мощностью 6 ГВт. Это самая крупная атомная станция в Европе. В конце февраля 2022 года в ходе специальной военной операции на Украине объект был взят под контроль российскими силами. В октябре АО "Росэнергоатом" (входит в электроэнергетический дивизион Росатома) учредило компанию АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС".