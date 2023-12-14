BelkaCar может приобрести 25 тыс. электромобилей "Атом"

В рамках сотрудничества планируется создание цифрового продукта, который усовершенствует взаимодействие с блоками управления - сенсорным экраном и интерактивным дисплеем

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Каршеринг BelkaCar и производитель электромобилей "Атом" - компания "Кама" - подписали соглашение о сотрудничестве, по которому каршеринговый сервис может приобрести 25 тыс. электрокаров для своего парка. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе автопроизводителя.

"В рамках соглашения компания BelkaCar получила возможность приобрести 25 тыс. электромобилей "Атом", пополнив число предварительных заказов производителя", - рассказали в пресс-службе.

В рамках сотрудничества планируется также создание цифрового продукта, который усовершенствует взаимодействие с блоками управления - сенсорным экраном, расположенным на рулевом колесе, а также интерактивным дисплеем на лобовом стекле, куда будет проецироваться часть необходимой водителю информации.

Ранее гендиректор компании "Кама" Игорь Поваразднюк сообщал ТАСС, что "Атом" активно ведет переговоры с компаниями BelkaCar и "Ситидрайв" по интеграции с 2025 года своего электромобиля в сервисы каршеринга.

О проекте создания электрического автомобиля было объявлено в 2021 году, в ноябре 2022 года сообщалось, что проект получил название "Атом". В мае 2023 года был представлен первый функциональный прототип в Москве. Электромобиль с запасом хода в 500 км сможет разогнаться до 100 км/ч за 8 секунд. "Атом" также оснащается собственной операционной системой "Атом ОС" и магазином приложений Atomverse. Серийное производство и продажи электрокара планируется начать в 2025 году.