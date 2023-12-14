Путин подтвердил, что аэропорт Краснодара может быть открыт

Глава государства отметил, что главным критерием при возобновлении работы аэропортов юга должна быть безопасность

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Аэропорт Краснодара действительно может быть открыт, заявил в ходе прямой линии и пресс-конференции президент России Владимир Путин. При этом глава государства отметил, что самым главным критерием при возобновлении работы аэропортов должна быть безопасность полетов.

"Такое поручение министерство обороны имеет: постоянно анализировать (возможность возобновление работы аэропортов - прим. ТАСС) и в конечном итоге принять решение. Если вот они сейчас к этому подходят, они мне доложат, мы тогда будем действовать. Ну, надо посмотреть, еще раз проанализировать", - сказал Путин.

Глава государства добавил, что аэропорт находится далеко от зоны боевых действий.

Накануне администрация Краснодарского края сообщила, что 15 декабря аэропорт обслужит тестовый рейс, по итогам которого будет принято решение о возобновлении работы. О своем интересе к полетам в Краснодар заявили все авиакомпании, входящие в группу "Аэрофлот" - сам головной "Аэрофлот", "Россия" и "Победа", а также S7.

Россия закрыла с 24 февраля 2022 года для гражданских самолетов часть своего воздушного пространства на юге и в центральной части страны из-за проведения специальной военной операции на Украине. Временно ограничены полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.