Словацкие перевозчики пропускают две фуры в час через КПП на границе с Украиной

Заместитель председателя профобъединения Растислав Чурма отметил, что блокада не распространяется на фуры, зарегистрированные в странах Евросоюза

БРАТИСЛАВА, 14 декабря. /ТАСС/. Союз автоперевозчиков Словакии, возобновивший в понедельник бессрочную блокаду единственного автомобильного КПП на границе с Украиной, пропускает через него две фуры в час. Об этом сообщил журналистам заместитель председателя профобъединения Растислав Чурма.

"Блокада КПП "Вышне-Немецке" с целью не допустить въезд фур в Словакию из Украины продолжается уже четвертый день, - отметил он. - Мы начали пропускать [на словацкую территорию через КПП] две фуры в час. Блокада не распространяется на фуры, зарегистрированные в странах Евросоюза. Она будет продолжаться. Сроки ее окончания не определены".

Украинские власти, по словам Чурмы, усугубляют ситуацию с проездом грузового автотранспорта через КПП "Вышне-Немецке". "Мы никогда не препятствовали проезду фур с регистрацией в ЕС, а украинская сторона не пропускает [через границу] никакие [большегрузные] автомобили", - сказал он.

Словацкие дальнобойщики требуют отмены предоставленных Еврокомиссией льгот для украинских конкурентов в Евросоюзе. Союз автоперевозчиков Словакии проинформировал 10 декабря, что присоединяется к протестам, организованным с 6 ноября в Польше и с 11 декабря в Венгрии.

Союз автоперевозчиков Словакии начал бессрочную блокаду КПП "Вышне-Немецке" 1 декабря и приостановил ее 5 декабря. Ранее КПП периодически блокировался с 16 ноября.