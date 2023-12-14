Бюджет Ростовской области на 2024 год приняли с доходами в 327,5 млрд рублей

Согласно документу, расходы составят почти 337 млрд рублей

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 декабря. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Ростовской области на очередном заседании приняли во втором и окончательном чтении закон об областном бюджете на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов. Согласно документу, доходная часть бюджета на 2024 год вырастет почти на 53 млрд рублей и составит 327,5 млрд рублей.

"Рост собственных доходов позволяет достигать главных целей бюджетной политики - исполнять в полном объеме взятые на себя социальные обязательства, индексировать выплаты и продолжать вкладывать средства в инфраструктурное развитие области. Возможность обеспечить баланс между этими двумя направлениями и есть главное достижение бюджета на ближайшие три года. Ко второму чтению мы добавляем доходную часть почти в 53 млрд рублей, с учетом чего доходы составят порядка 327,5 млрд рублей, расходы прибавляют около 44 млрд рублей, и они составят почти 337 млрд рублей. Дефицит планируется в сумме 9,2 млрд рублей, что на 7 млрд рублей меньше в сравнении с первым чтением. То есть мы, получив дополнительные доходы, сокращаем дефицит, отказываемся от коммерческого кредитования, тем самым бюджет становится еще более устойчивым", - сказал журналистам спикер регионального парламента Александр Ищенко.

По его словам, на социальную сферу в 2024 году планируется направить 216 млрд рублей, то есть 64% расходной части. Это на 22 млрд рублей больше по сравнению с аналогичной цифрой первоначально принятого бюджета в 2022 году.

"Во-первых, здравоохранение для нас - приоритетная сфера бюджетного развития, плюс 36% по сравнению с аналогичными цифрами бюджета 2023 года. В сумме это 37 млрд рублей, на эти средства планируется построить шесть объектов здравоохранения, капитально отремонтировать более 60 объектов, плюс продолжить модернизацию первичного звена здравоохранения, закупить медоборудование, оснастить автомобили скорой медицинской помощи, завершить строительство детского хирургического центра в Ростове-на-Дону - важный объект, который будет модернизирован в ближайший год", - отметил Ищенко.

Кроме того, на сферу образования в 2024 году предусмотрено 85,4 млрд рублей, на физическую культуру и спорт - 8,8 млрд рублей, сферу культуры - 6,4 млрд рублей, отрасль ЖКХ - 25 млрд рублей.

Об индексации соцвыплат

Депутаты Заксобрания региона также поддержали индексацию социальных выплат на 4,5% с начала 2024 года. Так, например, минимальный размер пособий на детей-сирот и детей, воспитывающихся в семьях опекунов и приемных семьях, будет составлять 12 564 рублей.

"Восемь областных законов приняты в целях ежегодной индексации пособий для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, пособий и заработной платы опекунов и приемных родителей, а также индексации суммы компенсации за бесплатный проезд в общественном транспорте для региональных льготников", - отметил Ищенко.

Согласно принятым документам, приемные родители теперь будут получать 9 875 рублей ежемесячно, что на 515 рублей выше, чем в текущем году. В случае передачи на воспитание в приемную семью второго ребенка и за каждого последующего теперь будет выплачиваться 1 912 рублей, за особые условия труда - 1 434 рубля, за проживание в сельской местности - 2 390 рублей. За воспитание каждого ребенка, не достигшего трехлетнего возраста, ребенка-инвалида или ребенка с ограничениями по здоровью выплата составит 3 824 рубля. При этом индексация этих выплат предусмотрена с 1 октября 2023 года, поэтому будет произведен перерасчет.

Кроме того, размер ежемесячной денежной выплаты на третьего ребенка и последующих детей с 1 января 2024 года составит 10 649 рублей, на покупку продуктов низкобелкового питания, жизненно необходимого детям с фенилкетонурией, - от 2 506 рублей до 6 575 рублей в зависимости от возраста ребенка, размер гарантированного перечня услуг по погребению - 8 938 рублей.

Депутаты регионального парламента также одобрили индексацию с начала следующего года ежемесячной денежной выплаты взамен льготного бесплатного проезда на общественном транспорте труженикам тыла, ветеранам труда и ветеранам труда Ростовской области, гражданам, пострадавшим от политических репрессий. Она составит 1 103 рубля.