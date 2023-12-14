ЕЦБ сохранил базовую ставку на уровне 4,5% годовых

В Европейском центральном банке ожидают увеличения темпов экономического роста с 0,6% в 2023 году до 0,8% в 2024 году и до 1,5% в 2025 и 2026 годах

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Совет управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) принял решение сохранить неизменными три ключевые процентные ставки, следует из сообщения, опубликованного по итогам заседания совета управляющих регулятора.

Таким образом, базовая процентная ставка сохранена на уровне 4,5% годовых, ставка по депозитам составляет 4%, по краткосрочным кредитам ЕЦБ - 4,75%. "Совет управляющих решил сохранить три ключевые процентные ставки ЕЦБ без изменений", - говорится в сообщении.

Как отмечается, прошлые повышения процентных ставок продолжают оказывать сильное воздействие на экономику - ужесточение условий финансирования уменьшает спрос, что помогает снизить инфляцию. Согласно прогнозам ЕЦБ, инфляция будет постепенно снижаться в течение 2024 года, прежде чем приблизится к целевому показателю в 2% в 2025 году. Согласно обновленному прогнозу, общая инфляция в еврозоне составит 5,4% в 2023 году, 2,7% в 2024 году, 2,1% в 2025 году и 1,9% в 2026 году.

Экономический рост останется сдержанным в ближайшей перспективе, полагают в ЕЦБ. При этом ожидается восстановление экономики благодаря росту реальных доходов, "поскольку люди выигрывают от снижения инфляции и роста заработной платы и улучшения внешнего спроса". Таким образом, в ЕЦБ ожидают увеличения темпов экономического роста с 0,6% в 2023 году до 0,8% в 2024 году и до 1,5% в 2025 и 2026 годах.

Сокращение запасов ценных бумаг в рамках программы APP происходит "размеренными темпами", поскольку с июля 2023 года реинвестирование выплат по ценным бумагам не производится. При этом реинвестирование основных выплат по ценным бумагам, приобретенным в рамках программы выкупа бондов в связи с пандемией (PEPP), будет производиться в полном объеме в течение первой половины 2024 года, во второй половине года портфель PEPP планируется сокращать в среднем на 7,5 млрд евро в месяц. Прекратить реинвестирование в рамках PEPP совет управляющих намерен в конце 2024 года.