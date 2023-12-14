Путин считает необходимой связывающую Югру с Якутией и КНР ж/д магистраль

Президент добавил, что поинтересуется у главы РЖД Олега Белозерова и первого вице-премьера Андрея Белоусова о планах относительно этого проекта

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Железнодорожная магистраль, которая свяжет Ханты-Мансийский Автономный округ - Югру с регионами Сибири и далее с Китайской Народной Республикой, необходима. Но ее строительство зависит от инвестиционных планов РЖД, заявил президент РФ Владимир Путин на прямой линии и пресс-конференции.

"Он нужен, этот проект, и правительство, и РЖД рассматривают возможные варианты. Всегда это связано с инвестпрограммами РЖД. Сейчас, конечно, наиболее значимым является развитие Восточного полигона. Все усилия туда сосредотачиваются. Но это направление, оно тоже, так или иначе, имеет отношение к решению магистральных задач", - сказал он.

Президент добавил, что поинтересуется у главы РЖД Олега Белозерова и первого вице-премьера Андрея Белоусова о планах относительно этого проекта. "Вернемся к этому и посмотрим еще раз", - пояснил глава государства.

Ранее Путин поручил кабмину совместно с правительством Кемеровской области, Российской академией наук и РЖД рассмотреть возможность строительства Северо-Сибирской железнодорожной магистрали. Ее создание, как отмечали эксперты, может ускорить провоз грузов от Владивостока до Бреста до 8,5 дня на постоянной основе. В октябре 2023 года Югра и Кемеровская область подписали соглашение о сотрудничестве между регионами, в том числе в сфере развития Северо-Сибирской железной дороги.

Как сообщает правительство Югры в своем телеграм-канале, в соответствии со схемой территориального планирования РФ в области федерального транспорта и автомобильных дорог федерального значения, Северо-Сибирская железная дорога должна быть связана с Байкало-Амурской магистралью. Реализация проекта по строительству новой магистрали позволит выстроить новые логистические маршруты, положительно повлияет на приток инвестиций в экономику региона.